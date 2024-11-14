Kayıp Şehir filminin konusu ne? Kayıp Şehir filminin oyuncuları kim?
Kayıp Şehir (The Lost City) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıp Şehir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kayıp Şehir filminin konusu ne? Kayıp Şehir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kayıp Şehir filminin yönetmen koltuğunda Andy Garcia oturuyor. Filmin senaristliğini Guillermo Cabrera Infante üstleniyor. Peki, Kayıp Şehir filminin konusu ne? Kayıp Şehir filminin oyuncuları kim?
KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?
1950'lerde Küba'yı etkisi altına devrim kargaşası barışçı entellektüeller ve eylemci siyasetçilerin ayaklanmasına sebep olur. İnsanlar, barışcıl politikayı boşverip silahlanmaya ve süikastlere başlarlar. Batista hükümetinin çöküşü ve Fidel Castro'nun yükselişi döneminde elindeki gece klübünü kaybetmemeye çalışan bir kabare sahibinin hikayesi olan bu filmde Andy Garcia hem başrol oyuncusu hem de yönetmen olarak yer alıyor.
KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bill Murray
Andy Garcia
Dustin Hoffman
Jsu Garcia
Richard Bradford
Ines Sastre
Daniella Garcia
Tomas Milian
Enrique Murciano
Danny Pino
Juan Fernández
Nestor Carbonell
Dominik Garcia-Lorido
Marien Zagarella
KAYIP ŞEHİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kayıp Şehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- Ölüm nedeni belli oldu
- AKP döneminde ne kadar harcanmıştı?
- 5 çocuğunu kaybeden anne yalanladı
- İşte AKP'li belediyelerin 'etkinlik' harcamaları!
- AKP ve CHP döneminin harcama raporu!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!
- 'Vız gelir tırıs gider'
- 'O saraya, ben davaya’