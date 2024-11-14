Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:43

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:43

Kayıp Şehir filminin yönetmen koltuğunda Andy Garcia oturuyor. Filmin senaristliğini Guillermo Cabrera Infante üstleniyor. Peki, Kayıp Şehir filminin konusu ne? Kayıp Şehir filminin oyuncuları kim?

KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?

1950'lerde Küba'yı etkisi altına devrim kargaşası barışçı entellektüeller ve eylemci siyasetçilerin ayaklanmasına sebep olur. İnsanlar, barışcıl politikayı boşverip silahlanmaya ve süikastlere başlarlar. Batista hükümetinin çöküşü ve Fidel Castro'nun yükselişi döneminde elindeki gece klübünü kaybetmemeye çalışan bir kabare sahibinin hikayesi olan bu filmde Andy Garcia hem başrol oyuncusu hem de yönetmen olarak yer alıyor.

KAYIP ŞEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bill Murray

Andy Garcia

Dustin Hoffman

Jsu Garcia

Richard Bradford

Ines Sastre

Daniella Garcia

Tomas Milian

Enrique Murciano

Danny Pino

Juan Fernández

Nestor Carbonell

Dominik Garcia-Lorido

Marien Zagarella

KAYIP ŞEHİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Şehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.