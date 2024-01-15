Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kayıp ihbarı yapılan şahıs Altınkaya Baraj Gölü’nde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:32
Kayıp şahıs baraj gölünde ölü bulundu
Abone Ol google-news
Player Alanı

Samsun'da evinden 55 DA 041 plakalı otomobili ile işyerine gitmek için çıkan Hakan Gider’den (53) haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Kent güvenlik yönetim sistemi kayıtlarından Vezirköprü-Durağan kara yolunda görüntülenen Gider’in otomobili Kıratbükü Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu.

Kıratbükü Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü kenarında bulunan otomobilde inceleme yapan jandarma ekipleri Hakan Gider’i otomobil yakınlarında baraj gölünde ölü olarak buldu.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gider’in cenazesi burada yapılan ön incelemenin ardından Samsun Adli Tıp kurumuna gönderildi. 


İlgili Haberler

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm... Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm... Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
Galata’da şüpheli ölüm: Bir turist ölü bulundu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Galata’da şüpheli ölüm: Bir turist ölü bulundu, diğeri hastaneye kaldırıldı
Cami tuvaletinde ölü bulundu

Cami tuvaletinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler