2 gündür kayıp üniversiteli Anıl, aranıyor
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, önceki gün evden ayrılan ve bir daha dönmeyen üniversite öğrencisi Anıl Sayın (22), ekipler tarafından aranıyor.
Sultandağı ilçesinde oturan ve bir üniversitede Çocuk Psikolojisi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Anıl Sayın, 9 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
Anıl Sayın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Sultandağı ve çevresinde Anıl Sayın'ı bulabilmek için çalışma başlatıldı.
Şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemeyen aramaların karadan ve havadan sürdürüldüğü öğrenildi.
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