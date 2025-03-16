Kayıplara karışan 27 yaşındaki erkek bulundu

Rize’de sahur vakti evinden ayrılarak bir daha dönemeyen erkek şahıs ekipler tarafından bulundu.

Kayıplara karışan 27 yaşındaki erkek bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:39

Olay, Ardeşen ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sahur vakti Yavuz köyündeki evden ayrılan ve bir daha geriye dönmeyen 27 yaşındaki E.K.’dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. 

İhbarın ardından bölgeye emniyet, jandarma, Ardeşen Atmaca Arama ve Kurtarma Derneği (ATAK) ve ARAF Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. 

E.K. ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yine Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de bulundu.


Etiketler: #Rize #kayıp

İlgili Haberler

3 gündür kayıp olarak aranıyordu: 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu: 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu!
Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!

Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
Otoyol geçişlerinde 800 bin araçtan 1.4 milyar lira kayıp: Yol geçen hanı gibi!

Otoyol geçişlerinde 800 bin araçtan 1.4 milyar lira kayıp: Yol geçen hanı gibi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler