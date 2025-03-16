Kayıplara karışan 27 yaşındaki erkek bulundu

Yayınlanma: 16.03.2025 - 21:39

Güncelleme: 16.03.2025 - 21:39

Olay, Ardeşen ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sahur vakti Yavuz köyündeki evden ayrılan ve bir daha geriye dönmeyen 27 yaşındaki E.K.’dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarın ardından bölgeye emniyet, jandarma, Ardeşen Atmaca Arama ve Kurtarma Derneği (ATAK) ve ARAF Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

E.K. ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yine Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de bulundu.