Kayıplara karışan 27 yaşındaki erkek bulundu
Rize’de sahur vakti evinden ayrılarak bir daha dönemeyen erkek şahıs ekipler tarafından bulundu.
Olay, Ardeşen ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Sahur vakti Yavuz köyündeki evden ayrılan ve bir daha geriye dönmeyen 27 yaşındaki E.K.’dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından bölgeye emniyet, jandarma, Ardeşen Atmaca Arama ve Kurtarma Derneği (ATAK) ve ARAF Uluslararası Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
E.K. ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yine Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Gece kulubünde büyük facia
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!