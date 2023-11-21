Kayıt dışı estetik yaptılar: Doktorlar gözaltında!

Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nde kayıt dışı burun estetiği yapıp hastalardan para aldığı belirlenen 2'si doktor, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:14
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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz doktorları R.A. ile H.S.'nin, hastalara burun estetiği ameliyatı teklifinde bulunduğu ve devlet hastanesinde kayıt dışı olarak ameliyat ettiği belirlendi. 

Yürütülen soruşturmada, tıbbi sekreter olarak görev yapan E.Ö. ve E.A.'nın da doktorlarla birlikte çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilerden doktor H.S. kısa süre önce tayini çıktığı İstanbul'da, diğer şüpheliler ise ilçedeki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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