Kaymakam, hutbe okuma şeklini beğenmediği imamı mikrofonla darbetti: 'Sen terörist misin?'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 23:10

Güncelleme: 19.01.2024 - 23:10

Geçen yıl Gaziantep Vali Yardımcılığı’ndan Diyarbakır Kulp Kaymakamlığı’na kayyım olarak atanan Burak Akeller, cuma namazını kılmak için gittiği Bahçelievler Camisi'nde olay çıkardı.

İddiaya göre, cami imamı M.K. hutbeyi okurken sehven atlama yaptı. Bu duruma "Sen terörist misin?" sözleriyle tepki gösteren Akeller, namaz bittikten sonra imam M.K'yi hutbe okuduğu mikrofonla darbetti.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; darp raporu alan imam M.K, Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü.

'TELEFONLARI AÇMA' TELKİNİ

Olayın duyulması üzerine Valilikte bir toplantı yapıldığı ve darp edilen imam M.K'ye hiçbir telefona cevap vermemesi yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.

‘DOĞRU OKU HOCAAAA’

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil Diyanet-Sen (yaşanan olaya tepki gösterdi. Sendika açıklamasında, olayın detaylarını aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Kulp Kaymakamı cuma namazı sonrası imam odasına girmiş ve din görevlimize ağır küfür ederek mikrofon sapıyla imamı darp etmiştir. Sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialara göre, cuma namazında hocamız hutbeyi okurken sehven bir iki satırı atlıyor. Bunun üzerine camide bulunan Kaymakam bey imama ‘Hocaaa! hutbeyi tam ve doğru oku’ şeklinde bağırarak uyarıyor. İmam kardeşimiz o paragrafı atladığını fark ederek tekrar paragrafı okuyor. Namaz kılındıktan sonra Kaymakam beyin korumaları camiyi tamamen boşaltarak hocamızı imam odasına götürüyorlar. Odaya giren Kaymakam bey hocamıza ağır küfürler ederek hakarette bulunuyor ve üzerine yürüyor.”

‘SEN TERÖRİST MİSİN?’

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

“Hocamıza ‘Sen terörist misin? şeklinde ithamda bulunuyor. Hocamız Kaymakam beye ‘Kaymakam bey benim babam geçici köy korucusu abim de polis, lütfen yapmayın’ diyor. Bunun üzerine Kaymakam bey imamı mikrofon sapıyla darp ediyor. Aynı zamanda Diyanet-Sen ilçe temsilcisi olan hocamız bu olay sonrası hastaneye giderek darp raporu almıştır. Evet, sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialar bunlar. Genç ve Çınar kaymakam hadisesinden sonra Kulp ilçemizde yaşanan bu müessif olay bizleri üzmüştür.”

DİYANET-SEN GENEL BAŞKANI: KAYMAKAM MISIN KABADAYI MI?

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da yaşanan skandala ilişkin bir açıklama yaptı ve kaymakama tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır/Kulp Kaymakamı… Kaymakam mısın? Kabadayı mı? Kulp İlçesinde Diyanet-Sen İlçe Başkanımız, imam-hatip arkadaşımız Cuma namazında cemaatin huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yazmış olduğu Hutbeyi okuyan arkadaşımıza-meslektaşımıza yakışıksız üslupla müdahale etmek provokatörlüktür. Namazdan sonra korumasının da yardımıyla hocamızı odaya alarak darp etmesi de magandalıktır. (Daha sonrada darp ettiği mikrofonu korumasını göndererek odadan aldırdığını da biliyoruz.) Diyarbakır Valiliği ile durumu bizzat görüşerek konunun yakın takipçisi olacağımızı ve gereğinin yapılmasını hem Valilikten hem de İçişleri Bakanlığımızdan bekliyoruz…”

DİYARBAKIR BAROSU: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Diyarbakır Barosu da yaşanan olaya tepki göstererek saldırıya uğrayan imam ile irtibat halinde olduklarını belirtti.

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulp ilçemizde bugün cuma namazı hutbesinden sonra Kulp Kaymakamı’nın korumalarıyla beraber görevli imamı darp ettiği ve imama hakaretlerde bulundukları haberleri kamuoyuna yansımıştır.

Diyarbakır Barosu olarak, kamu gücünden kaynaklı nüfuzun kötüye kullanımı örneği olan bu hadiseyi kınadığımızı, darp edilen İmamızla iletişim halinde olduğumuzu ve hukuki süreci büyük bir titizle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."