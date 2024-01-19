Kaymakam, hutbe okuma şeklini beğenmediği imamı mikrofonla darbetti: 'Sen terörist misin?'
Kulp ilçesi kayyım kaymakamı, camide hutbeyi sehven iki satır atlayarak okuyan imam M.K.'yi "Sen terörist misin!" diyerek ve küfrederek mikrofonla darp etti. İmam rapor alarak şikayetçi oldu. Diyarbakır Barosu hukuki süreci takip edeceklerini duyurdu.
Geçen yıl Gaziantep Vali Yardımcılığı’ndan Diyarbakır Kulp
Kaymakamlığı’na kayyım olarak atanan Burak Akeller, cuma namazını kılmak için
gittiği Bahçelievler Camisi'nde olay çıkardı.
İddiaya göre, cami imamı M.K. hutbeyi okurken sehven atlama
yaptı. Bu duruma "Sen terörist misin?" sözleriyle tepki gösteren
Akeller, namaz bittikten sonra imam M.K'yi hutbe okuduğu mikrofonla darbetti.
Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; darp raporu
alan imam M.K, Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen
Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı,
şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü.
'TELEFONLARI AÇMA' TELKİNİ
Olayın duyulması üzerine Valilikte bir toplantı yapıldığı ve
darp edilen imam M.K'ye hiçbir telefona cevap vermemesi yönünde telkinde
bulunulduğu iddia edildi.
‘DOĞRU OKU HOCAAAA’
Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları
Sendikası (Mil Diyanet-Sen (yaşanan olaya tepki gösterdi. Sendika
açıklamasında, olayın detaylarını aktararak şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır Kulp Kaymakamı cuma namazı sonrası imam
odasına girmiş ve din görevlimize ağır küfür ederek mikrofon sapıyla imamı darp
etmiştir. Sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialara göre, cuma namazında hocamız
hutbeyi okurken sehven bir iki satırı atlıyor. Bunun üzerine camide bulunan
Kaymakam bey imama ‘Hocaaa! hutbeyi tam ve doğru oku’ şeklinde bağırarak
uyarıyor. İmam kardeşimiz o paragrafı atladığını fark ederek tekrar paragrafı
okuyor. Namaz kılındıktan sonra Kaymakam beyin korumaları camiyi tamamen
boşaltarak hocamızı imam odasına götürüyorlar. Odaya giren Kaymakam bey
hocamıza ağır küfürler ederek hakarette bulunuyor ve üzerine yürüyor.”
‘SEN TERÖRİST MİSİN?’
Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:
“Hocamıza ‘Sen terörist misin? şeklinde ithamda bulunuyor.
Hocamız Kaymakam beye ‘Kaymakam bey benim babam geçici köy korucusu abim de
polis, lütfen yapmayın’ diyor. Bunun üzerine Kaymakam bey imamı mikrofon
sapıyla darp ediyor. Aynı zamanda Diyanet-Sen ilçe temsilcisi olan hocamız bu
olay sonrası hastaneye giderek darp raporu almıştır. Evet, sendikamıza ulaşan
bilgi ve iddialar bunlar. Genç ve Çınar kaymakam hadisesinden sonra Kulp
ilçemizde yaşanan bu müessif olay bizleri üzmüştür.”
DİYANET-SEN GENEL BAŞKANI: KAYMAKAM MISIN KABADAYI MI?
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da yaşanan skandala
ilişkin bir açıklama yaptı ve kaymakama tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
“Diyarbakır/Kulp Kaymakamı… Kaymakam mısın? Kabadayı mı?
Kulp İlçesinde Diyanet-Sen İlçe Başkanımız, imam-hatip arkadaşımız Cuma
namazında cemaatin huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yazmış olduğu
Hutbeyi okuyan arkadaşımıza-meslektaşımıza yakışıksız üslupla müdahale etmek
provokatörlüktür. Namazdan sonra korumasının da yardımıyla hocamızı odaya
alarak darp etmesi de magandalıktır. (Daha sonrada darp ettiği mikrofonu
korumasını göndererek odadan aldırdığını da biliyoruz.) Diyarbakır Valiliği ile
durumu bizzat görüşerek konunun yakın takipçisi olacağımızı ve gereğinin
yapılmasını hem Valilikten hem de İçişleri Bakanlığımızdan bekliyoruz…”
DİYARBAKIR BAROSU: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Diyarbakır Barosu da yaşanan olaya tepki göstererek
saldırıya uğrayan imam ile irtibat halinde olduklarını belirtti.
Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulp ilçemizde bugün cuma namazı hutbesinden sonra
Kulp Kaymakamı’nın korumalarıyla beraber görevli imamı darp ettiği ve imama
hakaretlerde bulundukları haberleri kamuoyuna yansımıştır.
Diyarbakır Barosu olarak, kamu gücünden kaynaklı nüfuzun kötüye kullanımı örneği olan bu hadiseyi kınadığımızı, darp edilen İmamızla iletişim halinde olduğumuzu ve hukuki süreci büyük bir titizle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
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