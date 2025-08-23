Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaymakamlık duyurdu: Kandıra'da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı!

23.08.2025 12:38:00
İHA
Kandıra Kaymakamlığı; Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava-deniz şartları sebebiyle cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri önemle rica olunur."

