Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:50

Güncelleme: 26.02.2025 - 10:50

Kaymakamlık sınavı sonuçları sorgulanıyor. Kaymakamlık sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10:15'te uygulandı. Sınav sonuçları için tarih verildi. Peki, Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan takvime göre İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

SINAVA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

İlk 260. aday ve 260. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.”

ibaresi yer alacaktır.