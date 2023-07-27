Kaymakamlıklar duyurdu: Sakarya’da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca kaymakamlıkları, kötü hava koşulları nedeniyle üç ilçede de denize girmenin yasaklandığı açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:08
Kaymakamlıklar duyurdu: Sakarya’da 3 ilçede denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından, kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikelerine karşı denize girmek yasaklandı.

Üç ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27.07.2023 günü Karasu, Kocaeli ve Kaynarca’daki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur.”


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