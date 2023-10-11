Kaynarca'da öncelik kadınların

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:55

Kırklareli'nin doğa dostu ilçesi Kaynarca, çevre ve kadınlara tanınan öncelikli projelerle öne çıkıyor.

1330 yıllık Vatikan'a kayıtlı Bakire Meryem Kilisesi ve 300 yıldır su ile çalışan Tarihi Taş Değirmen, ilçenin ön plana çıkan tarihi dokusu.

CHP'li belediye başkanı Serdar Türker ise göreve geldiği günden bu yana bütçesinin 20 katı hizmet ürettiğini söyledi. Özellikle kardeş ilçe ve il belediyeleri sayesinde itfaiye aracı dahil pekçok hizmet aracının ilçeye kazandırıldığını belirten Türker, Kaynarca'nın su festivali ile de fark yarattığını belirtiyor.

İlk yerel seçimlerde yüzde 41 oy aldığını, sonraki seçimde ise halkın yüzde 71'lik bir teveccüh gösterdiğini belirten Türker, kadınların ilçede ayrıcalıklı olduğunu vurguluyor.

Kadınlar Lokali, Kadın Eli Satış Yeri, 50 kişilik ileri yaş bakım evi öne çıkan sosyal alanlar. Yine Almanya'nın Freiburg bölgesi ile yapılan su ve güneş enerjisi projesi de bölgeye getirilmek istenen nükleer enerjiye karşı bir tavır olarak gösteriliyor.

İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Türker belediye bütçesinden bağımsız olarak yaptırdığı 2 km'lik asfalt ve 30 bin metrekarelik kilit taş için de başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm kardeş belediyelere teşekkür ediyor.