Kaynaştırma öğrencisine ayrımcılık: Veliden fotoğraflı kanıt

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Ankara’daki Şehit Hakan Toydemir İlkokulu’nda okuyan 2. sınıftaki kaynaştırma öğrencisi M.B’nin, sınıf öğretmeni N.Ö. tarafından ayrımcılığa uğradığı iddia edildi. Olay, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde meydana geldi. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerden M.B., annesi S.A.B’nin iddiasına göre sınıfta ayrımcılığa uğradı.

"HEYECANIMIZI KIRDI"

Sınıf öğretmeni N.Ö’nün, aileye “Çocuğun çok hareketli, ders işleyemiyorum, çocuğunuzun bakıcısı değilim, beni aramayın, rahatsız etmeyin” dediği, diğer öğrencilere de sınıfta olanları “ailelerine anlatmamaları” yönünde baskıda bulunduğu öne sürüldü. Veli S.A.B., 18 Ekim’de çocuğunun sinir krizi yaşadığını ve ders işlemek istemediğini, bunun nedeninin “oğlunun tüm öğrencilerden farklı yöne bakan ve onlardan ayrılan bir sırada oturduğu” görülen bir görsel ile ortaya çıktığını belirterek, okula şikâyette bulundu.

Bunun üzerine toplanan “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu”, “öğrencinin, sınıfında mutlu olduğu ve herhangi bir sorununun olmadığı yönünde beyanda bulunduğu, öğretmen N.Ö’nün de iddiaları reddettiği” gerekçesiyle “öğrencinin psikolojik şiddet ve ayrıştırmaya maruz kalmadığı” şeklinde rapor hazırladı. Konuyu Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıyan veli S.A.B., iddiaları yineleyerek “Çocuğumu ayrıştırmış, yalnızlaştırmıştır. Bu durum hem çocuğumun hem de benim psikolojimizi bozmuş, okul heyecanımızı ve hevesimizi kırmıştır” dedi. Oğlunun sınıfının değiştirilmesinin teklif edildiğini de kaydeden S.A.B., duruma tepki gösterdi.

"SESIMIZI DUYURAMADIK"

İddiaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı inceleme sonucu öğretmen N.Ö’ye kınama cezası verildi. Veli S.A.B., cezaya ve N.Ö.’nün öğretmenliğe devam etmesine yazdığı yazı ile tepki gösterdi. S.A.B., yazıda, “Veli ve öğrenciler çaresiz bir şekilde kimseye sesini duyuramamıştır” dedi.