Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri’de 'laf atma' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Kayseri’de 'laf atma' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

15.04.2026 10:10:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kayseri’de 'laf atma' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

Melikgazi ilçesinde iki grup arasında ‘laf atma’ meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen av tüfeği, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta dün saat 23.00 sıralarında silahlı bir kavga meydana geldi.

İki grup arasında iddiaya göre ‘laf atma’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfek, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ömer Faruk D. ile Mustafa E. av tüfeğiyle vurularak; Şükrü G. bıçaklanarak, Dursun G. ise sopayla darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İlgili Konular: #Kayseri #silahlı kavga #yaralı #laf atma

İlgili Haberler

Bu defa adres Kocaeli: Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 gözaltı!
Bildiri dağıtan öğrencilere saldırdılar: Ege Üniversitesi’nde palalı kavga
Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı: 1 gözaltı
