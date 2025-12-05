Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de şüpheli ölüm... 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

5.12.2025 14:10:00
Talas ilçesinde 8. kattan düşen C.C. adlı kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; C.C. adlı kadın, 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kadın #Kayseri #Balkon #düşmek

