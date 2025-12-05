Kayseri'de şüpheli ölüm... 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; C.C. adlı kadın, 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.