Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin'de şüpheli ölüm: 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Mardin'de şüpheli ölüm: 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

2.12.2025 14:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mardin'de şüpheli ölüm: 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Midyat ilçesinde oturduğu apartmanın 10’uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 30 yaşındaki İrem Caba, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Altaş Sitesi’nde sabah saatlerinde şüpheli bir kadın ölümü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; apartmanın 10’uncu katında oturan İrem Caba (30), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından İrem’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kadın #mardin #Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Eskişehir'de şüpheli ölüm: 37 yaşındaki Beyza, arkadaşının evinde ölü bulundu!
Eskişehir'de şüpheli ölüm: 37 yaşındaki Beyza, arkadaşının evinde ölü bulundu! Eskişehir'de Beyza Yavuz (37), arkadaşının evinde ölü bulundu. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ekim ayı verileri açıklandı: 19 kadın cinayeti, 22 şüpheli ölüm
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ekim ayı verileri açıklandı: 19 kadın cinayeti, 22 şüpheli ölüm Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ekim verilerine göre 19 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Platform, kadın cinayetlerinin büyük bölümünde ateşli silahların kullanıldığına dikkat çekerek “Risk temelli silahsızlandırma şart” çağrısı yaptı.
8'inci kattan düşüp öldü: Evdeki eşine ölüm haberini polis verdi
8'inci kattan düşüp öldü: Evdeki eşine ölüm haberini polis verdi Antalya'da Alzheimer hastası Suzan Demir (70) 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde televizyon izleyen eşi, Suzan Demir'in öldüğünü polis ve sağlık ekibinden öğrendi.