Mardin'de şüpheli ölüm: 10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Altaş Sitesi’nde sabah saatlerinde şüpheli bir kadın ölümü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; apartmanın 10’uncu katında oturan İrem Caba (30), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından İrem’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.