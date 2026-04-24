KESK'ten Tunceli'de 'Gülistan Doku' eylemi: Karanlıkta kalan diğer kadın cinayetlerine dikkat çekildi

KESK Tunceli Şubeler Platformu Gülistan Doku için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

Sanat Sokağında bir araya gelen KESK üyeleri, Kışla Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Açıklamayı KESK Tunceli Şubeler Platformu adına Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eşbaşkanı Serap Kahraman okudu.

"HİÇBİR MAKAM CEZASIZLIK ZIRHINA DÖNÜŞMEMELİDİR"

Gülistan Doku olayının, kayıp dosyasının ötesine geçtiğini belirten Serap Kahraman, şunları söyledi:

"Bu mesele, yalnızca bir kayıp dosyası olmanın ötesine geçmiş, dönemin mülki idare amirlerinden başlayarak üniversite, hastane, emniyet ve çeşitli kamu kurumlarına kadar uzanabileceği iddia edilen geniş bir koruma, suskunluk ve cezasızlık düzeninin sorgulanmasını zorunlu kılmıştır. Eğer bir kentte kadınlar kayboluyor, şüpheli ölümler yaşanıyor, deliller karartılıyor ve kamu makamları etkin soruşturma yürütmüyorsa, orada münferit olaylardan değil, yapısal bir çürümeden söz etmek gerekir. Yalnızca Gülistan Doku dosyası değil, Dersim’de yaşanan tüm şüpheli kadın ölümleri ve kayıp vakaları yeniden, bağımsız, tarafsız ve derinlemesine soruşturulmalıdır. Başta Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ölümü olmak üzere kamuoyunda kuşku yaratan her olay bütün yönleriyle aydınlatılmalıdır. Hiçbir makam, mevki, unvan ya da kurumsal aidiyet cezasızlık zırhına dönüşmemelidir.

"HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA BIRAKILMASIN DİYE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Söz konusu veri silme işleminin hangi yetki ve gerekçeyle gerçekleştirildiği, işlemin kim ve kimler tarafından yürütüldüğü, kayıtların neden geri getirilemez şekilde ortadan kaldırıldığı ve olası bir delil karartma durumunun söz konusu olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Hastaneler, vatandaşların en hassas anlarında başvurduğu ve mahremiyetin en üst düzeyde korunması gereken kurumlardır. Güvenlik kamera sistemlerinin amacı, güvenliği sağlamak iken bu sistemlerin denetimsiz ve keyfi şekilde kullanılması, kamu güvenine açık bir darbedir. Sorumluluğu olduğu iddia edilen o dönem ki rektör de dahil olmak üzere ilişkili kişiler açığa çıkarılmalı ve yargı önünde hesap vermelidirler. Gülistan Doku için hakikat açığa çıkıyorsa, Rojvelat Kızmaz, Rojin Kabaiş ve Esma Kılıçaslan için de açığa çıkacaktır. Hiçbir dosya karanlıkta bırakılmasın diye mücadele edeceğiz."