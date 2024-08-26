Kayseri’de 1 şüpheliye FETÖ’den işlem yapıldı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 kişiye yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 18-25 Ağustos tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.
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