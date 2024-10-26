Kayseri'de 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:47

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen iki aracı durdurup, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

Aramada otomobilin arka tamponunda gizlenmiş 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kayseri #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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