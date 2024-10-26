Kayseri'de 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen iki aracı durdurup, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.
Aramada otomobilin arka tamponunda gizlenmiş 12 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Kayseri #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi