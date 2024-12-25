Kayseri'de iş yerinde patlama... Yaralılar var!

Kocasinan ilçesinde bulunan bir iş yerinde boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. İşçiler hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de iş yerinde patlama... Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:06

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen iş yerinde, saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi.

İddiaya göre; iş yerinde bulunan boya kazanı, gaz sıkışmasından dolayı patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Gaz sıkışması #iş yeri #Kayseri #patlama

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