Kayseri'de iş yerinde patlama... Yaralılar var!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:06

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen iş yerinde, saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi.

İddiaya göre; iş yerinde bulunan boya kazanı, gaz sıkışmasından dolayı patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.