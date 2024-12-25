Kayseri'de iş yerinde patlama... Yaralılar var!
Kocasinan ilçesinde bulunan bir iş yerinde boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. İşçiler hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen iş yerinde, saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi.
İddiaya göre; iş yerinde bulunan boya kazanı, gaz sıkışmasından dolayı patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #Gaz sıkışması #iş yeri #Kayseri #patlama
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