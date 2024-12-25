Kayseri'de 'terör' operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.
ADRESİ TESPİT EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı verilen şüphelinin Develi ilçesinde olduğunu tespit etti.
Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlının işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #Terör #Terör örgütü
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!