Kayseri'de 'terör' operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de 'terör' operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:29

Kayseri'nin Develi ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı verilen şüphelinin Develi ilçesinde olduğunu tespit etti.

Şüpheli, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlının işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #Terör #Terör örgütü

İlgili Haberler

MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan'da terör saldırısı: 16 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da terör saldırısı: 16 asker hayatını kaybetti
Son dakika... İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlatıldı: 'Terör örgütü propagandası' iddiası

Son dakika... İstanbul Barosu hakkında soruşturma başlatıldı: 'Terör örgütü propagandası' iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler