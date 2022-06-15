Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadının, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

AA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:15
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
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Alınan bilgiye göre, 2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.

Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kayseri İncesu Tahirini Mahallesi
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