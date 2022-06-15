Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadının, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 2020 yılında kaybolan S.K'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, S.K'nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde S.K'yi öldürdüğünü itiraf etti.
Şüphelinin cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını öğrenen ekipler, bu bölgede araştırma yaptı.
Burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikler, incelenmek
üzere kriminal laboratuvara götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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