Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de merkezi Pınarbaşı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 17.83 kilometre derinlikte meydana geldi.