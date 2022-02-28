Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(İHA)
28 Şubat 2022 Pazartesi, 19:26
Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de merkezi Pınarbaşı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 17.83 kilometre derinlikte meydana geldi.

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