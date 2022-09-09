Kayseri'de 550 sikke ele geçirildi
Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde A.K'nin ikametinde arama yaptı.
Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
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