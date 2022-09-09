Kayseri'de 550 sikke ele geçirildi

Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 550 sikke ele geçirildi

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 17:45
Kayseri'de 550 sikke ele geçirildi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesinde A.K'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.


Sikke tarihi eser Kayseri

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