Kayseri'de 63 yaşındaki kadın iple asılmış halde bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 63 yaşındaki kadın, balkonda iple asılı halde bulundu.

İHA
29 Kasım 2022 Salı, 11:19
Kayseri'de 63 yaşındaki kadın iple asılmış halde bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, F.O.'yu (63) balkondan iple asılı halde gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde F.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından F.O.'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek cenaze aracına konuldu.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı


Kayseri Kadın Balkon

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