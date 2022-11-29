Kayseri'de 63 yaşındaki kadın iple asılmış halde bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 63 yaşındaki kadın, balkonda iple asılı halde bulundu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, F.O.'yu (63) balkondan iple asılı halde gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde F.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından F.O.'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek cenaze aracına konuldu.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- İsmi anıt çınara verildi
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- A Haber: Adana'da petrol bulundu