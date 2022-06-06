Odasında ölü bulunmuştu: Afyonkarahisar'da hakimin ölüm nedeni kalp krizi çıktı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:42

Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Hulusi İlgenli'nin, dün akşam saatlerinde adliyedeki odasında masada hareketsiz yattığını gören personel, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlgenli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İlgenli'nin cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, İlgenli'nin kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası İlgenli'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verilecek.