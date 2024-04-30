Kayseri'de acı olay: Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Erva hayatını kaybetti
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Erva Yıldırım (12), hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi Erva Yıldırım'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erva, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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