Kayseri'de alışveriş merkezi önünde bıçaklar çekildi: Yaralı var!
Kentte bulunan bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kayseri'de Sivas Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde saat 23.00 sıralarında bıçaklı bir kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi ağır yaralandı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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