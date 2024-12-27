Adıyaman'da ortalık karıştı! Taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:05

Turgut Özal Mahalles'inde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada bıçak, taş ve sopa kullanıldı.

Kavgada G.K (19) ve H.K (21) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kavgada yaralananlar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.