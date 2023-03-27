Kayseri'de arkadaşlarıyla tartışan şahıs taksiden atladı

Kayseri’nin Talas ilçesinde, iddiaya göre ticari takside seyir halinde iken arkadaşlarıyla tartışan genç otomobilden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:23
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Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolcu olarak bindikleri ticari taksi ile seyir halinde olan Y.K. (22) iddiaya göre, arkadaşlarıyla tartıştı.

Otomobil seyir halinde iken kendini aşağı atan Y.K. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayın ardından çalışma başlattı.

Öte yandan Y.K.’nın taksiden atlaması ve vatandaşların yardımına koşması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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