Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 07:27
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
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Kazım Karabekir Mahallesi'nde İ.Y. ve kardeşi Ö.Y. ile yabancı uyruklu H.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.E. bıçakla yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kayseri kavga

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