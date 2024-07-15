Kayseri’de bir haftada 5 farklı ‘uyuşturucu’ operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 5 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, operasyonlarda 11 kilo 652 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:42
Kayseri’de bir haftada 5 farklı ‘uyuşturucu’ operasyonu
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7-14 Temmuz tarihleri arasından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 5 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca gözaltına alınan 1 şahsın da işlemleri sürüyor.

11 kilo 652 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan ekipler tarafından operasyonlarda yapılan aramalarda; 11 kilo 652 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.


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