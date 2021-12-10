Tarlada çalışırken traktörüne takıldı: Anadolu'da 'ilk'
Kayseri'de bir yurttaş, tarla sürerken traktörüne takılan heykel parçalarını Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Heykelin Anadolu'da bulunan ilk 'terracotta' heykel olduğu öğrenildi.
Tarlasında çalışan Recep Akıncı, traktörün ekipmanına parçalar takıldığını fark etti. Heykel parçaları olduğunu gören Akıncılar yetkililere bilgi verdi. Tarlada bulunan parçaları Müze Müdürlüğü'ne teslim eden Akıncı, "Köyde tarla sürerken traktöre takılmasıyla buldum. Hiç düşünmeden müzeye verilmesini istedim" dedi.
ANADOLU'DAKİ İLK 'TERRACOTTA' HEYKEL
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, duyarlılığından dolayı Akıncı'ya teşekkür ederek, "Recep Bey'e hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Bu eserlerin korunması gerektiği yerler müzelerdir. Baktığımız zaman 'terracotta' dediğimiz pişmiş topraktan bir heykele ait özellikle ayak ve bacak kısmına ait parçalar görüyoruz. Zaman zaman böyle eserler bulunabilir. Bunların da korunması gereken yerler müzelerdir. Uzmanlarımız bunu inceleyecek, tarihlendirilmesine yönelik raporlarını hazırlayacak. Sonrasında müzemizde korunmaya alınacak" diye konuştu.
Müze Müdürü Gökhan Yıldız ise bulunan kültür varlıklarının yetkililere bildirilmesi gerektiğini aktararak, "Hemşehrilerimizden bu tür kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından bulunduğu andan itibaren çekinmeden bizlerle ya da kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmesini istiyoruz. Bu çok büyük önem arz ediyor. Bakanlığımızın mevzuatları gereğince kendilerinin bu emeklerinin karşılığı olarak kendilerine ödeme yapma imkanımız bulunmakta. Hemşehrilerimizden bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Babadan tepki çeken sözler
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar skandalı
- Kenan İmirzalıoğlu özür diledi
- Asgari ücret toplantısında asgari geçim tutarı açıklandı
- 'Bu beyefendiyi tıbben incelesinler'
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Selahattin Demirtaş’tan Erdoğan’a miting yanıtı