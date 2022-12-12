Fatih'te korkutan yangın! Çok sayıda kişi tahliye edildi
İstanbul'da 6 katlı otelin mutfağında çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan ve çoğunluğu yabancı uyruklu 60 kişi tahliye edildi. Otel içinden itfaiye ekiplerinin çıkardığı bir çocuğu mahalle bekçisi kucağına alarak itfaiye aracına taşıdı.
İstanbul Fatih'te Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak'ta bulunan 6 katlı otelde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar, üst katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
ÇOĞUNLUĞU YABANCI UYRUKLU 60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları merdiven yardımıyla tek tek kurtarırken, bazı yurttaşlar da kapıdan çıkarıldı. Ayrıca otelin içinden çıkarılan bir çocuğu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi kucağına alarak itfaiye aracına taşıdı. Aynı mahalle bekçisi daha sonra otel içinden çıkarılan papağanlara ise eliyle su içirdi.
Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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