Kayseri'de dehşet! Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Kayseri'de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan yurttaşlar, durumu polis bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.
Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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