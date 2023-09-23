Kayseri'de dehşet! Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Kayseri'de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:39
Kayseri'de dehşet! Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan yurttaşlar, durumu polis bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Player Alanı
Kayseri bebek cesedi

İlgili Haberler

Mezarlıkta bebek cesedi bulundu: İnceleme başlatıldı

Mezarlıkta bebek cesedi bulundu: İnceleme başlatıldı
Gaziantep'te boş arazide bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te boş arazide bebek cesedi bulundu
Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

Yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler