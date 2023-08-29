Mezarlıkta bebek cesedi bulundu: İnceleme başlatıldı

Batman'da mezarlıkta poşet içerisine erkek bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:06
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tılmerç Mezarlığında mezarlık görevlisi, mezarlığı kontrol ettiği sırada mezarlık içerisinde poşete koyulmuş halde bebek cesedi bulundu. 

Poşete sarılı ve kanlı halde bulunan bebek cesedini gören görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İncelemelerinin ardından erkek olduğu anlaşılan bebek cesedi otopsi yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Player Alanı
batman Mezarlık bebek bebek cesedi

İlgili Haberler

Bungalov tatilleri kabusa döndü: 1 yaşındaki bebek havuza düştü

Bungalov tatilleri kabusa döndü: 1 yaşındaki bebek havuza düştü
Düzce'de facia gibi kaza... Hafif ticari araçla otomobil, kavşakta çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı

Düzce'de facia gibi kaza... Hafif ticari araçla otomobil, kavşakta çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı
ABD'de annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti

ABD'de annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler