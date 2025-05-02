Kayseri'de elinde bıçakla yere düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı

Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan F.K., eşinin elinde bıçak bulunduğu sırada yere düşüp yaralandığını bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 1 çocuk annesi Ş.N.K.’yı hastaneye götürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de elinde bıçakla yere düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:58

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü sokaktaki 11 katlı binada meydana geldi.

Binanın son katında oturan F.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi Ş.N.K.’nın elindeki bıçakla yere düşüp yaralandığı belirterek, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde karnından bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Ş.N.K.’yı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan Ş.N.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Kayseri #Kadın

İlgili Haberler

Ciple çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı!

Ciple çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı!
Lisede feci olay... 4’üncü kattan düşen öğrenci ağır yaralandı!

Lisede feci olay... 4’üncü kattan düşen öğrenci ağır yaralandı!
KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te demir platform devrildi: 3 kişi yaralandı

KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te demir platform devrildi: 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler