Lisede feci olay... 4’üncü kattan düşen öğrenci ağır yaralandı!

Gölcük ilçesinde bir lisenin 4’üncü katından düşen Z.A. adlı kız öğrenci, ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lisede feci olay... 4’üncü kattan düşen öğrenci ağır yaralandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:32

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Topçular Mahallesi’ndeki Çakabey Anadolu Lisesi’nde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Z.A. adlı 12. sınıf öğrencisi 4’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından eğitime ara verilen okulda öğrenciler evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Haberler

2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü!

2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü!
Fatih’te işçi kazılan temele düştü

Fatih’te işçi kazılan temele düştü
Kayseri'de acı olay... Cam silerken 4'üncü kattan düştü!

Kayseri'de acı olay... Cam silerken 4'üncü kattan düştü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler