Kayseri'de 'karbonmonoksit' can aldı: Anne ile 2 çocuğu öldü!

Kayseri'de Suriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de 'karbonmonoksit' can aldı: Anne ile 2 çocuğu öldü!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:28

Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.

Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları eve gitti.

Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #soba #Zehirlenme #Karbonmonoksit zehirlenmesi

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