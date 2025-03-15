Kayseri'de 'karbonmonoksit' can aldı: Anne ile 2 çocuğu öldü!
Kayseri'de Suriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi.
Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları eve gitti.
Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #soba #Zehirlenme #Karbonmonoksit zehirlenmesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- PYD'ye muhalif Kürtlerden sert eleştiriler
- Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı
- Belediye başkanına baret fırlatıldı
- Şükrü Genç hakkında tutuklama talebi