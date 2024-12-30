Son dakika... Mecidiyeköy'de yangın!
Mecidiyeköy’de bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Mecidiyeköy Darcan Sokak’ta 6 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İŞÇİLER MAHSUR KALDI
Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler: #Mecidiyeköy #Yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- İngiltere'den 'Esma Esad' açıklaması!
- MHP’den ilk yorum geldi!
- Özel'den ilk 'İmralı' açıklaması
- Ailesi köyü terk etti
- Nagehan Alçı ve Cem Küçük birbirine girdi!
- Bu düzenin adaleti madaleti yok!
- AKP'den Köfteci Yusuf'a kıyak!
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- Uzmanından Ankara'ya 'Suriye'de demokrasi' çağrısı