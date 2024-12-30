Son dakika... Mecidiyeköy'de yangın!

Mecidiyeköy’de bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika... Mecidiyeköy'de yangın!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:08

Mecidiyeköy Darcan Sokak’ta 6 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

 


Etiketler: #Mecidiyeköy #Yangın

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