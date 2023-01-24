Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde misafirliğe gittiği evde dengesini kaybedip, merdivenlerden düşen Zeki Özdemir (56), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:56
Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü
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Selimiye Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Perşembe Belediyesi'nden emekli Zeki Özdemir, iddiaya göre; misafirliğe gittiği arkadaşının evindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü.

KURTARILAMADI

Başını beton zemine çarpan Özdemir, evdekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamayan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


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