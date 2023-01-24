Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp öldü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde misafirliğe gittiği evde dengesini kaybedip, merdivenlerden düşen Zeki Özdemir (56), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Selimiye Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Perşembe Belediyesi'nden emekli Zeki Özdemir, iddiaya göre; misafirliğe gittiği arkadaşının evindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedip, düştü.
KURTARILAMADI
Başını beton zemine çarpan Özdemir, evdekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamayan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- 'Her iki dünyada da hesap verecekler'
- Yeni Konut Finansman Programı hakkında yeni gelişme
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Aşırı sağcı lider Kuran'ı yırttı
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP'den Buldan'a ilk yanıt geldi
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi