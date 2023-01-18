Uzmanı uyardı: 'Cilt yorgunluğunu geçirirken merdiven altı işletmelere dikkat'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Yuttaşlar yaz tatilinde hava değişimi, güneş, kum ve beslenme düzensizliğinden etkilenen ciltler için güzellik merkezlerine gitmeye başladı. Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, cildin temeli olan elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutarak cildin yaşlanmasını geciktirilmesi, vitamin ihtiyaçları giderilerek cildin temiz kalmasını sağladıklarını kaydetti.

"FARKLI PROTOKOLLER VAR"

Özaydın, “Cildimize hak ettiği 4 mevsim özeni göstermek gerekiyor. Biz, güzellik uzmanları bakımlarını yaparken cildin ihtiyacına, mevsimsel geçişlere, uyku düzenine ve beslenmeye göre bakımlar yapıyoruz. Cildi derinlemesine temizler, ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, animo asit ve enzimleri çalıştırır. Yaz-kış olarak ayrım yapmıyoruz ama kışın cilde gönderilmesi gereken farklı protokoller var" dedi.

"SAĞLAM TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Maske, serum seçimlerinin daha farklı olması lazım" diyen Özaydın, "Bütün uyguların temel amacı vardır, elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutmak. Yaş ilerledikçe cildin elastin collageni azalıyor cildin temeli buradan gelir. Bizlerde hayat şartları, aktiviteler, beslenme düzensizliği güneş, mevsimsel geçişler bunlardaki azalmaya sebep oluyor. Bizlerde bakımlarımızı yaparken sürekli cilde bunları göndererek bağdokumuz olan temelimizi sağlam tutmaya çalışıyoruz. PRP, dermapen uygulamaları, yosun peeling, C vitamini uygulamaları ile günlük hayatımızı etkilemeden yazdan kalma hava kirliliği, güneş, deniz, kum gibi tatildeki iklim değişikliğinde etkilenen cildi 10 gün alışma sürecinden sonra aylık periyot bakımlarda neler eksikse sürekli bu vitaminleri göndermeye çalışıyoruz. Merdiven altı işletmeleri kesinlikle tasvip etmiyoruz" ifadelerinde bulundu.