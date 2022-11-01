Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü yakalandı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 15:42
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE KONULDU

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.


Kayseri fetö tutuklama

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