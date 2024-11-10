Kayseri'de fırına silahlı saldırı soruşturmasında flaş gelişme!
Melikşah ilçesinde 2 hafta arayla fırını kurşunlayan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildiği aktarıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'ta 7 Kasım'da bir silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen biligye göre; sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı.
2 HAFTA ARAYLA İKİ SALDIRI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.
Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.A.A. (19), O.D. (23) ve Ö.B. (21) olduğunu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?