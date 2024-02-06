Kayseri'de gazeteciye silahla saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

Kayseri'de Azim Deniz adlı gazeteciyi silahla yaralayan şüphelinin Yozgat'ta gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:11
Kayseri'de gazeteciye silahla saldırı soruşturmasında yeni gelişme!
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Gazeteci Azim Deniz'i Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında silahla yaraladıktan sonra kaçan A.T., Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de dün, kızını işe bırakmak için evinin otoparkına indiği sırada A.T.'nin silahlı saldırısına uğrayan ve kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvuran Azim Deniz, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.


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