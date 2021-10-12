Kayseri'de hafif ticari araçta 15 kilogram eroin bulundu
Kayseri'de seyir halindeli bir ticari araca düzenlenen operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Sivas-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Atena" ile yaptıkları aramada, arka kapı döşemelerinin arasına gizlenmiş 30 paket halinde 15 kilogram eroin buldu.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(Fotoğraf: Arşiv)
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