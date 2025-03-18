Kayseri'de hareketli anlar: Bina görevlisi silahla vuruldu, 1. kattan atladı!
Kayseri'de Yasin D.'nin oturduğu apartmanda tabancayla vurduğu bina görevlisi Recep K., yaralı halde 1'inci kattan atladı. Recep K. ile kavgada bıçakla yaraladığı Yasin D. hastanede tedaviye alındı.
Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'taki 15 katlı binada saat 15.00 sıralarında; birinci katta kiracı olarak oturan Yasin D. ile bina görevlisi Recep K. arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yasin D., Recep K.'yi tabancayla, Recep K. de Yasin D.'yi bıçakla yaraladı.
YARALI HALDE ATLADI
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın 1'inci katından atlayan yaralı Recep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Yasin D., bir süre sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yasin D.'nin olayın ardından polisi arayarak, "Recep K. bana zorla senet imzalattırmaya çalıştı. Ben de onu yaraladım ve hastaneye geldim" dediği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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