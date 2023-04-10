Kayseri'de iki çocuk annesi evinde ölü bulundu
Kayseri’de, 2 çocuk annesi Hanife Yeniçeri (41), evinde ölü bulundu. Kadının hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki oğlunun yerde yatan annesini bayıldı sanarak komşulara haber vermesiyle anlaşıldı.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Tavanlı Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında saat 13.00 sıralarında; Hanife Yeniçeri’nin 9 yaşındaki oğlu Barış Yeniçeri, annesinin yerde yattığını görünce bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi.
ÖLÜ BULUNDU
Eve giden komşunun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yeniçeri’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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