Kayseri'de iki çocuk annesi evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:41

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:42

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Tavanlı Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında saat 13.00 sıralarında; Hanife Yeniçeri’nin 9 yaşındaki oğlu Barış Yeniçeri, annesinin yerde yattığını görünce bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi.

ÖLÜ BULUNDU

Eve giden komşunun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yeniçeri’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.