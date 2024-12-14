Kayseri'de inşaat iskelesi çöktü... Yaralılar var!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:58

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta, saat 11.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; inşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada çökme meydana geldi. İşçilerin çalıştığı iskele tamamıyla çöktü. Yaşanan kazada, 3 işçi yaralandı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan O.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.