Kayseri'de inşaat iskelesi çöktü... Yaralılar var!

Kocasinan ilçesinde 4 katlı inşaatın iskelesinde çökme sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kayseri'de inşaat iskelesi çöktü... Yaralılar var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:25

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta, saat 11.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; inşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada çökme meydana geldi. İşçilerin çalıştığı iskele tamamıyla çöktü. Yaşanan kazada, 3 işçi yaralandı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan O.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #çökme #inşaat #iskele #Kayseri

İlgili Haberler

Son Dakika... Güngören'de bina çöktü

Son Dakika... Güngören'de bina çöktü
Çin'de demir yolu inşaatı çöktü: 13 işçi kayıp!

Çin'de demir yolu inşaatı çöktü: 13 işçi kayıp!
İstanbul Güngören'de panik anları... İnşaat halindeki mağaza çöktü: 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında!

İstanbul Güngören'de panik anları... İnşaat halindeki mağaza çöktü: 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler