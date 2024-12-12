Son Dakika... Güngören'de bina çöktü

Son dakika haberi... İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olayda ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Son Dakika... Güngören'de bina çöktü
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İHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:27

Edinilen bilgilere göre Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi Cami Sokak’ta bulunan 5 katlı 4 bloktan oluşan binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Boşaltılan binayı yıkmak üzere bugün belediye ekipleri sokak üzerine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları devam ederken 5 katlı bina bir anda çöktü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu.

İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Güngören #çökme

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