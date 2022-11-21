Kayseri'de, inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 8 katlı inşaatın son katından asansör boşluğuna düşen kalıp işçisi Zekeriya T. (58), hayatını kaybetti.

DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 17:38
Kayseri'de, inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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Olay, saat 15.30 sıralarında, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Vezirler Sokak'taki 8 katlı inşaatta meydana geldi.

Kalıp işçisi Zekeriya T. (58), iddiaya göre dengesini kaybedince en üst kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekeriya T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalıp işçisinin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. 

 


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