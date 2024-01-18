Kayseri'de iş cinayeti: Yüksek gerilim hattına temas eden işçi öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:11
Kayseri'de iş cinayeti: Yüksek gerilim hattına temas eden işçi öldü
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Derebağ Mahallesi'nde bir evin çatı tamiri sırasında evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 55 yaşındaki Ali Uslu akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çatı ustasının cenazesi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.


Kayseri İşçi Çatı

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